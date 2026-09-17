Jürgen Klopp rechnet ab: „Das finde ich arm!“

Gespräch mit Keidel

„Ich habe gestern Abend nochmal mit Felix Keidel gesprochen und ihn gefragt, wie die letzten 16, 17 Stunden waren, nachdem das jemand geleakt hat. Und übrigens: Ich kann sagen, dass mir das wurscht ist, dass das frühzeitig rauskommt. Da habe ich gar kein Problem mit“, schildert Klopp am Donnerstag. Und rechnet dann mit den Verantwortlichen der Kader-Leaks ab: „Ich finde es nur ein bisschen arm, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, dass du Dinge früher raushaust, als man es eigentlich wissen müsste!“