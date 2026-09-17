„Serve and Volley geht sich bei mir nicht aus“

„Verlierer beim Essen häkln“

Denn Tennis ist für den 71-Jährigen seit Jahrzehnten die große Nummer zwei hinter dem Fußball. „Für mich war es immer der richtige Ausgleichssport. Ich werde zwar von Jahr zu Jahr schlechter, bin aber noch immer begeistert.“



Am liebsten steht „Schneckerl“ im Doppel am Platz. Wenn es sich ausgeht, trifft er sich am WAC auch montags mit alten Weggefährten wie Franz Hasil, Roman Stary, Franz Blizenec oder Hans Huber. Dabei zählt vor allem eines: der Spaß. „Es geht darum zu gewinnen, damit man die Verlierer beim Essen danach häkeln kann.“



Sein eigenes Tennis? Da bleibt Prohaska gewohnt ehrlich. „Serve and Volley geht sich nicht aus. Bei meiner Aufschlag-Geschwindigkeit kann man die Schrift am Ball lesen.“ Und auch an den eigenen Fehlern hat sich wenig geändert: „Ich mache noch immer die gleichen wie vor 30 Jahren.“