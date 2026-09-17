Männergewalt: So können wir Burschen „umerziehen“!

Gefühle normalisieren und darüber sprechen

Ein zentraler Punkt dabei: Burschen müssen lernen, über das zu reden, was in ihnen vorgeht – und das möglichst schon im frühkindlichen Alter. Der Bericht empfiehlt deshalb, das Reden über Gefühle und Bedürfnisse stärker in den Alltag zu integrieren. Auch soziales Lernen soll nicht bloß ein gelegentliches Projekt sein, sondern fixer Bestandteil des Unterrichts werden.