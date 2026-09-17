Brad Pitt stahl im „Tarnanzug“ seiner Ines Show

Was für ein cooler Style! Brad Pitt feierte mit seinem Film „Heart of the Beast“ am Mittwochabend in Tennessee Premiere und kam in einem Anzug mit Camouflage-Muster auf den roten Teppich. Ein Look, mit dem der Hollywoodstar sogar seiner schönen Freundin Ines de Ramon die Show stahl!
Zur Weltpremiere seines neuen Films hatte sich Pitt ein ganz besonderes Outfit ausgesucht. Passend zu seiner Filmrolle erschien der Hollywoodstar nämlich in einem Anzug mit „God’s Plaid“-Camouflage-Muster – eine Tarnmuster-Variante des US-Militärs aus den 80er-Jahren mit grünen, braunen, schwarzen und sandfarbenen Flecken.
Dazu kombinierte Pitt ein schlichtes, olivgrünes T-Shirt und eine Goldkette sowie ebenfalls grüne Schuhe.
Händchen haltend am Red Carpet
In dem Abenteuerfilm ist der Hollywoodstar als ehemalige Special-Forces-Offizier James Belmont zu sehen. Nach einem Flugzeugabsturz muss dieser gemeinsam mit seinem Militärhund „Odin“ in der Wildnis Alaskas ums Überleben kämpfen.
Am Mittwochabend legte Pitt aber nicht nur einen absolut stylishen, sondern auch einen verliebten Auftritt hin: Auf den roten Teppich wurde der 62-Jährige von seiner Freundin Ines de Ramon begleitet, die er gar nicht mehr auslassen wollte. Kein Wunder, sah die 33-Jährige an diesem Abend in ihrem pfirsichfarbenen Spitzen-Hippiekleid auch einfach zauberhaft aus.
Sohn Maddox heißt nicht mehr Pitt
Familiäre Sorgen lächelte Pitt an diesem Abend jedenfalls tapfer weg. Denn erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sich nach Tochter Shiloh nun auch Adoptivsohn Maddox offiziell von dem Nachnamen Pitt getrennt hatte. Ein Richter gab Anfang der Woche dem Antrag des 25-Jährigen statt.
Maddox, Adoptivsohn von Angelina Jolie und Brad Pitt, heißt künftig nur noch Maddox Chivan Jolie. Entsprechende Anträge von Zahara (21) und Vivienne (18) laufen derzeit, um die legal eingetragenen Namen Zahara Marley Jolie und Vivienne Marcheline Jolie zu erhalten.
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