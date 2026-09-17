Brad Pitt stahl im „Tarnanzug“ seiner Ines Show

Am Mittwochabend legte Pitt aber nicht nur einen absolut stylishen, sondern auch einen verliebten Auftritt hin: Auf den roten Teppich wurde der 62-Jährige von seiner Freundin Ines de Ramon begleitet, die er gar nicht mehr auslassen wollte. Kein Wunder, sah die 33-Jährige an diesem Abend in ihrem pfirsichfarbenen Spitzen-Hippiekleid auch einfach zauberhaft aus.