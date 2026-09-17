Das Heer muss weiter warten

ANDERERSEITS müssen wir in diesen Tagen zur Kenntnis nehmen, dass die Regierungskoalition, beziehungsweise die drei Koalitionspartner schlicht und einfach nicht in der Lage sind, sich auf die notwendigen Maßnahmen – etwa in Hinblick auf die Verlängerung der Wehrdienstzeit – zu einigen. Da kommt dann nach monatelangen mühsam Debatten so etwas wie eine „Nicht-Reform“ zustande. Mit dem indessen vereinbarten Modell sechs Monate Grundwehrdienst und drei Monate Miliz-Übungen würde nämlich alles mehr oder weniger so bleiben wie es derzeit ist.