T. rex war ein Warmblüter und flinker als gedacht

Körpertemperatur wie ein Elefant

Die Forschenden schlossen auf eine Körpertemperatur des T. rex von rund 36 Grad – was etwa der von Elefanten entspreche. Beim Menschen sind es etwa 37 Grad, bei Vögeln meist etwa 40 bis 43 Grad. Zumindest einige Dinos seien also warmblütig gewesen – was sich darauf ausgewirkt habe, wie und wo sie lebten. Der T. rex sei vor rund 66 Millionen Jahren vermutlich im größten Teil des nordamerikanischen Paläokontinents einschließlich seiner höchsten und kältesten Breitengrade klargekommen.