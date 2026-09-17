Wo der Arbeitsmarkt Hürden für Geflüchtete aufbaut

„Drehtüreffekt“ droht

„Menschen, die nach Österreich geflüchtet sind, haben es nicht leicht, Arbeit zu finden, die ihren mitgebrachten Qualifikationen entspricht“, befand auch Martin Schmidhuber, Vizechef der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration in der AK Wien. Betroffene qualifizierte Arbeitskräfte würden als Konsequenz oft ihre Kenntnisse aus dem ursprünglich erlernten Berufsbereich verlieren. Hier sei auch das AMS als Vermittler gefragt: Noch immer habe die grundsätzliche Vermittlung gegenüber der Qualifizierung Vorrang, kritisiert. Das könne aber einen Kreislauf von prekärer Beschäftigung und anhaltender Arbeitslosigkeit in Gang setzen, warnt Schmidhuber, der von einem „Drehtüreffekt“ spricht.