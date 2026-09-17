Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verlorenes Potenzial

Wo der Arbeitsmarkt Hürden für Geflüchtete aufbaut

Österreich
17.09.2026 11:13
Diskriminierung und nicht berücksichtigte Qualifikationen stellen große Hürden für Geflüchtete ...
Diskriminierung und nicht berücksichtigte Qualifikationen stellen große Hürden für Geflüchtete am österreichischen Arbeitsmarkt dar.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei qualifizierten geflüchteten Menschen am Arbeitsmarkt geht laut einer Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Wien viel Potenzial verloren. Denn Jobs, die ihre Kompetenzen berücksichtigen, sind die Ausnahme. Die Arbeiterkammer fordert Änderungen im Asylrecht und mehr Geld fürs AMS.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Geflüchtete hätten oft klare Ziele und zeigten teils große Bereitschaft, Deutschkenntnisse zu erlangen, erklärt Johanna Neuhauser, Co-Autorin der Studie, die von der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (Forba)  durchgeführt wurden. Qualifizierte Personen würden aber oft auf Hürden für den Zugang zum Arbeitsmarkt in Österreich stoßen. Eine davon seien Unklarheiten, was den Aufenthaltsstatus betrifft. Dies erschwere nicht nur die Planung der Betroffenen, sondern auch jene der Unternehmen.

Deutschkurse besser „verzahnen“
Auch gebe es in manchen Branchen nicht zielführende Anforderungen an die Deutschkenntnisse, so ein weiteres Ergebnis der Befragung. Dies führe oft zum Ausweichen der Geflüchteten in andere Berufe. Die AK Wien fordert daher, die Sprachkurse besser mit den Qualifikationen der Geflüchteten zu „verzahnen“, etwa durch Fachschulungen und berufliche Praktika. Auch während der Arbeitszeit müsse dies möglich sein.

Geflüchteten droht vielfach ein Teufelskreis aus prekären Jobs und Arbeitslosigkeit.
Geflüchteten droht vielfach ein Teufelskreis aus prekären Jobs und Arbeitslosigkeit.(Bild: Eva Manhart)

„Drehtüreffekt“ droht
„Menschen, die nach Österreich geflüchtet sind, haben es nicht leicht, Arbeit zu finden, die ihren mitgebrachten Qualifikationen entspricht“, befand auch Martin Schmidhuber, Vizechef der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration in der AK Wien. Betroffene qualifizierte Arbeitskräfte würden als Konsequenz oft ihre Kenntnisse aus dem ursprünglich erlernten Berufsbereich verlieren. Hier sei auch das AMS als Vermittler gefragt: Noch immer habe die grundsätzliche Vermittlung gegenüber der Qualifizierung Vorrang, kritisiert. Das könne aber einen Kreislauf von prekärer Beschäftigung und anhaltender Arbeitslosigkeit in Gang setzen, warnt Schmidhuber, der von einem „Drehtüreffekt“ spricht.

Langwierige Anerkennung
Auch langwierige Anerkennungsverfahren für die bereits erworbenen Qualifikationen im Herkunftsland kritisiert die Arbeiterkammer aufgrund der Ergebnisse der Studie. Hier müssten Verfahren beschleunigt und praktische Erfahrungen stärker berücksichtigt werden. Nicht nur die Bundesregierung sei dabei gefordert, auch Unternehmen seien in der Pflicht, da viele Arbeitgeber zu wenig Erfahrung mit qualifizierten Geflüchteten hätten, betont die AK Wien.

Zitat Icon

Die Qualifikationen Geflüchteter zu nutzen, ist eine Win-Win-Win-Situation: für Beschäftigte, Unternehmen und den Staat.

AK-Experte Martin Schmidhuber

Frauen werden oft diskriminiert
Nicht zuletzt stelle auch Diskriminierung eine Barriere für die Integration qualifizierter Geflüchteter in den Arbeitsmarkt dar, stellte die Studie fest. In diesem Fall seien besonders geflüchtete Frauen betroffen, vor allem durch das Tragen eines Kopftuchs. Weiblichen potenziellen Arbeitskräften werde der Zugang zum Arbeitsmarkt zusätzlich durch oft fehlende Vereinbarkeit von Beruf und Familie erschwert.

„Spurwechsel“ soll möglich sein
Eine explizite Forderung an die Bundesregierung ist jene nach der Möglichkeit eines „Spurwechsels“. Sollte jemand bereits am Arbeitsmarkt integriert sein und einen negativen Asylbescheid erhalten, müsste es die Möglichkeit geben, sich etwa für die „Rot-Weiß-Rot-Card“ zu qualifizieren, erhofft sich die AK Wien.

Zur Studie

  • Die qualitative Studie wurde von Forba im Jahr 2025 durchgeführt.
  • Als Basis dienten Interviews mit Geflüchteten, Expertinnen und Experten sowie Unternehmen.

  • Herangezogene Herkunftsländer waren die Ukraine, Syrien, der Irak und der Iran.

ÖGB unterstützt Forderungen
Unterstützung für die politischen Forderungen kam aus der anderen großen Arbeitnehmervertretung: ÖGB-Arbeitsmarktexperte Alexander Prischl sieht ebenso „viel Potenzial ungenutzt“. Der Gewerkschaftsbund fordert ebenfalls schnellere und einfachere Verfahren zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse, gezielte Sprachförderung sowie bessere Zugänge zu und mehr Geld für Aus- und Weiterbildung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
17.09.2026 11:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
352.262 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
107.161 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
92.061 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1746 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1161 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1120 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Mehr Österreich
WEGA stürmt Wohnung
Mann springt aus Fenster, dann folgt Messerattacke
Verlorenes Potenzial
Wo der Arbeitsmarkt Hürden für Geflüchtete aufbaut
Patriarchat beenden
Männergewalt: So können wir Burschen „umerziehen“!
Erfolg bei Papageien
Schmuggelfall mit Happy End: Nachwuchs im Zoo
Todesserie in Familie
Arbeiter tot: Bereits Vater und Bruder verunglückt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf