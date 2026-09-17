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Mordserie in Südafrika

Johannesburg: Neun tote Frauen in zwei Monaten

Ausland
17.09.2026 13:42
Forensiker der südafrikanischen Polizei suchen am Tatort in Boksburg, wo die neunte Frauenleiche ...
Forensiker der südafrikanischen Polizei suchen am Tatort in Boksburg, wo die neunte Frauenleiche gefunden wurde, nach Spuren.(Bild: AFP/ Emmanuel Croset)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Mordserie an Frauen erschüttert derzeit Südafrika: In Boksburg, in der Nähe von Johannesburg, wurde am Donnerstag eine weitere Tote entdeckt. Damit wurden in der Region um die größte Stadt des Landes innerhalb von nur zwei Monaten neun Frauenleichen gefunden.

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Die Opfer wurden teilweise halb nackt zurückgelassen. Die Polizei hat in der betroffenen Region Straßensperren errichtet. Die Mordserie müsse beendet werden, sagte Vize-Polizeichefin Tebello Mosikili in Dawn Park, wo die neunte Leiche am Straßenrand entdeckt worden war (Bild oben).

„Wir können nicht ständig neue Leichen bergen“, so Mosikili. Die Polizei werde nun untersuchen, ob die getötete Frau mit den früheren Fällen in Verbindung stehe oder ob es sich eventuell um einen Nachahmungstäter handle.

Joggerin kam nicht mehr nach Hause
Eine der getöteten Frauen hatte Anfang September ihre achtjährige Tochter zu Hause zurückgelassen, um joggen zu gehen. Die 38-Jährige kehrte nie zurück, ihre Leiche wurde schließlich am 12. September hinter einem Hotel gefunden.

Ihr Verschwinden rückte in die Schlagzeilen, nachdem andere Läufer eine Social-Media-Kampagne zu ihrer Suche gestartet hatten. Dadurch wurde die Aufmerksamkeit auf frühere Fälle gelenkt – und es wurden weitere Leichen gefunden. Mindestens eine der Frauen war schon seit längerer Zeit tot.

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Eine der höchsten Mordraten weltweit
In Südafrika werden im Schnitt jeden Tag 60 Menschen getötet, eine der höchsten Raten weltweit. Zudem ist geschlechtsspezifische Gewalt weit verbreitet: Nach Angaben der Vereinten Nationen erlebt jede dritte Frau in Südafrika im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt.

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