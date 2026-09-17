Jatta out: Darum gehen Sturm nun die Stürmer aus!

Verflixt und zugenäht! In der Ligaphase der Europa League gehen Sturm die Stürmer aus. Die schwere Verletzung von Seedy Jatta sorgt im Europacup für einen Engpass. Die Krankenakte des Norwegers ist unglaublich: Es ist schon die sechste Verletzung des Wikingers, seit er 2023 nach Graz wechselte.