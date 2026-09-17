Lustenaus Leistungen passen, die Ergebnisse nicht!

Wie steht es um die Lustenauer Austria vor dem Ländle-Derby am Samstag (17 Uhr)? Mit fünf Punkten nach sechs Runden hat man zwei Zähler mehr als Altach am Konto, hadert aber mit zu leicht verlorenen Punkten. Und das, obwohl man teilweise aufzeigen konnte. Eine Kolumne von Dietmar Hofer.