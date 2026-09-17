Lustenaus Leistungen passen, die Ergebnisse nicht!

Wie steht es um die Lustenauer Austria vor dem Ländle-Derby am Samstag (17 Uhr)? Mit fünf Punkten nach sechs Runden hat man zwei Zähler mehr als Altach am Konto, hadert aber mit zu leicht verlorenen Punkten. Und das, obwohl man teilweise aufzeigen konnte. Eine Kolumne von Dietmar Hofer.
Die Leistung passt, die Ergebnisse nicht. So kann man bei Austria Lustenau vor dem Ländle-Derby am Samstag die derzeitige sportliche Situation zusammenfassen. Der Aufsteiger belohnte sich bisher viel zu wenig für das, was auf den Rasen teilweise gezeigt wurde.
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