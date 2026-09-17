Hoff Thorup nach ÖFB-Entscheidung fassungslos!

„Ich bin auch überrascht, auch die Leute im Klub sind überrascht. Wir haben seine aktuelle Verfassung klar kommuniziert. Er ist nicht bei uns im Training, er macht auch nicht das Aufwärmen mit. Der Plan ist, dass er Anfang Oktober wieder beim Team mit dabei ist. Das macht für mich keinen Sinn, dass er beim U21-Team dabei ist“, zeigt sich Rapid-Trainer Hoff Thorup dementsprechend fassungslos.