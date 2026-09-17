Hoff Thorup nach ÖFB-Entscheidung fassungslos!

Der zuletzt verletzte Rapid-Youngster Jakob Schöller wurde überraschend in den U21-ÖFB-Teamkader berufen. Eine Entscheidung, die auch seinen Trainer Johannes Hoff Thorup fassungslos zurücklässt, wie er gegenüber der „Krone“ bestätigt.
Der Blick auf den aktuellen U21-Kader hat nicht nur viele Fans, sondern offenbar auch Trainer und Verantwortliche bei Rapid überrascht. Denn unter den Nominierten findet sich auch der zuletzt verletzte Schöller. Nach seiner Oberschenkelverletzung beim 8:0-Sieg der Hütteldorfer gegen den GAK ist der Youngster bei Rapid noch nicht ins Teamtraining zurückgekehrt.
„Ich bin auch überrascht, auch die Leute im Klub sind überrascht. Wir haben seine aktuelle Verfassung klar kommuniziert. Er ist nicht bei uns im Training, er macht auch nicht das Aufwärmen mit. Der Plan ist, dass er Anfang Oktober wieder beim Team mit dabei ist. Das macht für mich keinen Sinn, dass er beim U21-Team dabei ist“, zeigt sich Rapid-Trainer Hoff Thorup dementsprechend fassungslos.
Klare Botschaft an ÖFB
So richtet der Däne auch eine klare Botschaft an die ÖFB-Verantwortlichen: „Ich glaube nicht, dass das der Weg für ein Nationalteam sein kann, dass man Spieler einberuft, die für anstehende Matches nicht bereit sind.“
Warum der 20-Jährige dennoch Teil des Aufgebots ist und welche Rolle er spielen soll, erschließt sich dem Rapid-Coach nicht. „Ich muss ehrlich sein und betonen, dass diese Entscheidung für uns hier wirklich überraschend gekommen ist“, stellt er abschließend noch einmal klar.
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