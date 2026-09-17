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Reiz des Waldviertels

Was immer mehr Menschen in den hohen Norden lockt

Niederösterreich
17.09.2026 06:00
Das Waldviertel-Paradoxon – mehr Menschen ziehen her, dennoch schrumpft die Einwohnerzahl.
Das Waldviertel-Paradoxon – mehr Menschen ziehen her, dennoch schrumpft die Einwohnerzahl.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Das Waldviertel (NÖ) ist keine Abwanderungsregion mehr. Nachdem schon die Flucht vor Corona für mehr Zuzug gesorgt hat, ist es jetzt unter anderem die Flucht vor der großstädtischen Hitze. Allerdings: Bei der Suche nach neuen Einwohnern hat das Viertel ober dem Manhartsberg auch mit einem Manko zu kämpfen – einem entscheidenden.

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Reges Interesse am Waldviertel als Wohnort registriert derzeit Peter Weinberger. „Insbesondere Einfamilienhäuser sind gefragt“, erklärt der Immobilien-Experte von Raiffeisen. Immerhin wechselten im vergangenen Jahr 1855 Immobilien im Waldviertel den Besitzer. Das sind zwar noch weniger als zu Corona-Zeiten, aber doch mehr als in den Vorjahren.

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