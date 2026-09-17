Was immer mehr Menschen in den hohen Norden lockt

Das Waldviertel (NÖ) ist keine Abwanderungsregion mehr. Nachdem schon die Flucht vor Corona für mehr Zuzug gesorgt hat, ist es jetzt unter anderem die Flucht vor der großstädtischen Hitze. Allerdings: Bei der Suche nach neuen Einwohnern hat das Viertel ober dem Manhartsberg auch mit einem Manko zu kämpfen – einem entscheidenden.