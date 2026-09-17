FPÖ lässt Bregenzer Citymaut-Märchen platzen

Keine Prüfungen, keine Vorarbeiten, keine Abklärungen

Auf die Frage, welche konkreten Schritte, Prüfungen oder Verhandlungen seitens des Landes in Sachen Citymaut eigentlich unternommen wurden, fiel die Antwort aus dem Landhaus besonders dürftig aus, denn es war genau gar nichts getan worden. Die Mitarbeiter des Landes haben nicht einmal den Stift angesetzt. Während Ritsch und Frühstück den Bregenzern stolz von einer Prüfung durch das Land berichteten und erklärten, wie toll das Maut-Konzept die Stadt entlasten werde, hatte das Land das Thema bereits im Vorfeld ad acta gelegt. Keine Prüfungen, keine Vorarbeiten, keine juristischen Abklärungen – schlichtweg kein Handschlag!