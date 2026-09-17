Österreicher legten bei Autotreffen Kroatien lahm

Behörden reagieren

Der Vorfall löste in ganz Kroatien eine breite Debatte aus, da die chaotischen Szenen (siehe X-Beiträge oben) nicht nur den Verkehr in Rijeka und Umgebung lahmlegten, sondern auch Rettungsfahrzeuge blockiert haben sollen. Die Polizei hatte nicht nur aufgrund zahlreicher Beschwerden von Anrainern alle Hände voll zu tun. Nach den Exzessen wurden verstärkte Kontrollen angekündigt.