Kreuzbandriss! Trotzdem soll rasches Comeback her

Gute Stimmung bei der KAC-Präsentation in der Kärntner Sparkasse am Dienstag – auch wegen Lokalrivale VSV. Trotz neuer Kameraerfahrung ist bei Kapitän Thomas Hundertpfund Hollywood keine Option. Ein Crack zog sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zu – er will diese Saison aber trotzdem noch auflaufen.
Beste Stimmung herrschte am Dienstag bei der KAC-Präsentation in der Kärntner Sparkasse! Zwischen den Reden sickerte durch, dass auch der VSV in die Liga starten kann. „Hoffentlich kommt jetzt alles in die richtigen Bahnen. Wir haben ja auch einige Freunde bei den Villachern“, sagte Raphael Herburger.
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