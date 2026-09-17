Kreuzbandriss! Trotzdem soll rasches Comeback her

Beste Stimmung herrschte am Dienstag bei der KAC-Präsentation in der Kärntner Sparkasse! Zwischen den Reden sickerte durch, dass auch der VSV in die Liga starten kann. „Hoffentlich kommt jetzt alles in die richtigen Bahnen. Wir haben ja auch einige Freunde bei den Villachern“, sagte Raphael Herburger.