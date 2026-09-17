Sienna Millers Tochter Marlowe sorgt für Aufsehen

Eigentlich war bei der Premiere der Sky-Serie „War“ in London ja Sienna Miller der Star. Am roten Teppich bekam die Schauspielerin aber gehörig Konkurrenz – und das aus der eigenen Familie! Denn Tochter Marlowe posierte mit ihrer berühmten Mama für die Fotografen und zog dabei alle Blicke auf sich!
Da staunten die Fans und Fotografen nicht schlecht, als sie bei der Weltpremiere von „War“ in London plötzlich doppelt sahen. Denn Serien-Beauty Sienna Miller kam mit einem besonderen Gast auf den roten Teppich: ihrer 14-jährigen Tochter!
Marlowe stahl Mama Sienna die Show
Und Marlowe stahl allen die Show! Denn die Promi-Tochter hat nicht nur die guten Gene ihrer feschen Mama geerbt, sondern bewies, dass sie auch das Posieren am Red Carpet schon im Blut hat.
Nur in Sachen Outfit hatte es Marlowe deutlich legerer als ihre Mutter angelegt. Denn während Miller in einem glamourösen, schwarzen Robe von Designerin Dilara Fındıkoğlu mit Federbesatz eine fantastische Figur machte, präsentierte sich ihre Tochter als coole Teenagerin.
Sie trug ein Bauchfrei-Shirt mit auffälligem Print zum Seidenrock und kombinierte dazu eine große Handtasche und Ballerinas.
Miller wurde mit 44 noch einmal Mama
Marlowe ist Millers ältestes Kind und stammt aus der Beziehung der 44-Jährigen mit Tom Sturridge. Die beiden waren vier Jahre ein Paar, die Liebe zerbrach 2015.
Mittlerweile ist Marlowe übrigens zweifache große Schwester, denn Miller bekam 2023 eine weitere Tochter und heuer im Mai einen Sohn. Die zwei „Nachzügler“ stammen aus der Beziehung der Schauspielerin mit ihrem Verlobten, Oli Green (29).
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