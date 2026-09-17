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WEGA stürmt Wohnung

Mann springt aus Fenster, dann folgt Messerattacke

Wien
17.09.2026 11:38
Die WEGA rückte ebenfalls an und machte anschließend eine Hausdurchsuchung. Drinnen waren ...
Die WEGA rückte ebenfalls an und machte anschließend eine Hausdurchsuchung. Drinnen waren insgesamt acht Personen – darunter auch der 25-jährige Verdächtige.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Streit in einer Wohnung in Wien-Hernals ist am Mittwochabend völlig eskaliert. Ein 41-Jähriger sprang aus einem Fenster im Erdgeschoss und wollte flüchten. Doch weit kam er nicht: Er stürzte und wurde laut Polizei kurz darauf von einem 25-Jährigen, der ihm aus dem Fenster gefolgt war, mit einem Messer attackiert.

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Ein Passant hatte gegen 21.40 Uhr die Polizei gerufen, weil er aus der Wohnung lauten Streit hörte. Dann sprang plötzlich der 41-Jährige aus dem Fenster. Ein weiterer Mann (25) sprang hinterher und ging laut Polizei mit einem Messer auf ihn los. Kurz darauf ergriff er die Flucht.

41-Jähriger hatte Schnittverletzungen
Als die Beamten eintrafen, war der 41-Jährige alleine vor dem Haus. Er hatte oberflächliche Schnittverletzungen am Oberkörper und wurde von der Rettung versorgt. Ins Krankenhaus wollte er nicht. Auch bei der Einvernahme machte er keine Angaben dazu, was zuvor passiert war.

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25-Jähriger von WEGA festgenommen
Die WEGA rückte wenig später ebenfalls an und machte eine Hausdurchsuchung. Drinnen waren insgesamt acht Personen – darunter auch der 25-jährige Verdächtige. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam.

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