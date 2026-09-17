Mann springt aus Fenster, dann folgt Messerattacke

Ein Streit in einer Wohnung in Wien-Hernals ist am Mittwochabend völlig eskaliert. Ein 41-Jähriger sprang aus einem Fenster im Erdgeschoss und wollte flüchten. Doch weit kam er nicht: Er stürzte und wurde laut Polizei kurz darauf von einem 25-Jährigen, der ihm aus dem Fenster gefolgt war, mit einem Messer attackiert.