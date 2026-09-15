Fußgängerin (64) wurde von Pkw erfasst – tot!

Es war noch dämmrig, als eine 64-Jährige am Dienstagmorgen zu Fuß auf einer Landesstraße bei Guntersdorf in NÖ unterwegs war. Ein Autofahrer dürfte die Frau am Fahrbahnrand deshalb zu spät bemerkt haben. Trotz sofortiger Hilfe durch Notarzt und Rettungskräfte starb sie noch am Unfallort.
Die Morgendämmerung wurde einer 64-Jährigen aus dem Bezirk Hollabrunn zum Verhängnis. Gegen 6 Uhr ging die Frau bei Guntersdorf am Rand der L 1066 entlang. Zur selben Zeit näherte sich aus Richtung Großnondorf ein Pkw.
Lenker dürfte Frau zu spät bemerkt haben
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der Autofahrer, ein 51-jähriger Tscheche, die Fußgängerin zu spät gesehen haben. Der Wagen erfasste die 64-Jährige, die dabei schwerste Verletzungen erlitt.
Der Notarzt leitete umgehend Rettungsmaßnahmen ein, auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der 51-jährige Lenker und seine beiden Mitfahrer im Alter von 41 und 51 Jahren blieben unverletzt.
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