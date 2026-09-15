Fußgängerin (64) wurde von Pkw erfasst – tot!

Es war noch dämmrig, als eine 64-Jährige am Dienstagmorgen zu Fuß auf einer Landesstraße bei Guntersdorf in NÖ unterwegs war. Ein Autofahrer dürfte die Frau am Fahrbahnrand deshalb zu spät bemerkt haben. Trotz sofortiger Hilfe durch Notarzt und Rettungskräfte starb sie noch am Unfallort.