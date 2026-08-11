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Lässig, aber mit Stil

Amalia begeistert mit Sommerlook mit Wow-Faktor

Royals
11.08.2026 14:13
Kronprinzessin Amalia besucht die FEI World Championships in Aachen und sorgte noch vor der ...
Kronprinzessin Amalia besucht die FEI World Championships in Aachen und sorgte noch vor der Eröffnung am Dienstag für Aufsehen.(Bild: APA-Images / ANP / Sem van der Wal)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Mit diesem Sommerlook hat Prinzessin Amalia eindeutig ins Schwarze getroffen! Die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima ist aktuell in Aachen zu Gast – und bewies dabei, dass sie den guten Geschmack ihrer Mutter geerbt hat.

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Was für die Briten Royal Ascot ist, sind für unsere deutsche Nachbarn gerade die FEI World Championships in Aachen. Denn ähnlich wie beim royalen Pferderennen in Großbritannien haben sich auch für das große Pferde-Event in Deutschland einige Royals angekündigt.

Eyecatcher-Tunika und Sneaker
Allen voran Kronprinzessin Amalia, die schon vor der offiziellen Eröffnungsfeier am Dienstagabend für Aufsehen sorgte. Und das lag nicht nur an ihrem strahlenden Lächeln, sondern auch an ihrem lässigen Sommerlook.

Kronprinzessin Amalia sorgte mit ihrem lässigen Sommerlook in Aachen für Aufsehen.
Kronprinzessin Amalia sorgte mit ihrem lässigen Sommerlook in Aachen für Aufsehen.(Bild: Viennareport)

Die 22-Jährige zeigte sich bei ihrem ersten Auftritt in Aachen nämlich lässig und gleichzeitig richtig chic. Zur weißen Sommerhose kombinierte Amalia eine kurz geschnittene, rote Tunikabluse mit weißen Blütenstickereien sowie bequeme Sneaker. Aber vor allem die Accessoires hatten absoluten Wow-Faktor.

XXL-Blütenohrringe
Ihren verspielten Sommerlook peppte Amalia nämlich mit einer cognacfarbenen Box-Bag von DeMellier auf. Die goldene Schnalle der Designertasche, die es um 500 Euro zu kaufen gibt, passte wiederum perfekt zum Schmuck der Kronprinzessin.

Zu einer Designertasche kombinierte Amalia Goldschmuck. Vor allem die großen Ohrringe waren ein ...
Zu einer Designertasche kombinierte Amalia Goldschmuck. Vor allem die großen Ohrringe waren ein Hingucker.(Bild: Viennareport)

Vor allem die XXL-Goldohrringe in Blütenform waren ein Blickfang und blitzten immer wieder unter Amalias blonder Mähne hervor. Zudem trug sie einen Goldring, der mit Saphiren besetzt ist, sowie einen zarten Armreif mit einem A für Amalia. 

Amalia eröffnet Feier
Am Abend wird Amalia übrigens eine ganz besondere Aufgabe zuteil: Sie darf das offizielle Startsignal bei der Eröffnungsfeier geben, bei der es neben Pferdeschaubildern mit über 250 Tieren auch Tanz- und Musikdarbietungen geben wird.

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Neben Amalia werden in den nächsten Tagen auch noch weitere Royals in Aachen erwartet. So hat sich etwa Zara Tindall, die ihre Leidenschaft für Pferde von Mama Prinzessin Anne geerbt hat, angekündigt, aber auch Benedikte von Dänemark und Elena von Spanien wollen sich das große Reitsportevent nicht entgehen lassen.

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