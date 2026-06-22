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Kronprinzessin Amalia überrascht im Bauchfrei-Look

Royals
22.06.2026 10:52
Kronprinzessin Amalia ließ bei einer Reitsportveranstaltung in Rotterdam ihren Bauch blitzen
Kronprinzessin Amalia ließ bei einer Reitsportveranstaltung in Rotterdam ihren Bauch blitzen(Bild: EPA/ROBIN UTRECHT)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Während beim Royal Ascot in Großbritannien ein strenger Dresscode herrscht, geht es bei einem niederländischen Reitturnier deutlich legerer zu. Das beweist der Look von Kronprinzessin Amalia, die beim CHIO Rotterdam in einem modernen Bauchfrei-Look für Furore sorgte.

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Erst Ende letzter Woche legte die niederländische Kronprinzessin beim Staatsbankett anlässlich des Besuchs des japanischen Kaiserpaares einen wahren Glamour-Auftritt im rubinroten Kleid samt funkelnder Tiara hin. Beim Besuch des CHIO in Rotterdam setzte die 22-Jährige am Wochenende dann jedoch auf einen weitaus legereren Look.

Royals mit Trendgespür
Fotos zeigen die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima auf der Tribüne. Begleitet wurde die Kronprinzessin aber nicht von ihren Eltern, sondern von Oma Prinzessin Beatrix (88). 

Amalia bewies mit ihrem Look, dass es die niederländischen Royals in Sachen Mode auch mal etwas ...
Amalia bewies mit ihrem Look, dass es die niederländischen Royals in Sachen Mode auch mal etwas lässiger mögen.(Bild: EPA/ROBIN UTRECHT)

Doch obwohl Niederlandes Altkönigin im dunkelblauen Blazer mit royalblauem Muster eine tolle Figur machte, waren an diesem Renntag alle Blicke auf die junge Thronfolgerin gerichtet. Die überraschte nämlich mit einem Look, über das König Charles beim Royal Ascot in Großbritannien wohl „not amused“ gewesen wäre.

Amalia kombinierte ihren Bauchfrei-Look mit goldenen Accessoires.
Amalia kombinierte ihren Bauchfrei-Look mit goldenen Accessoires.(Bild: EPA/ROBIN UTRECHT)

Denn Amalia kombinierte zur dunkelblauen Leinenhose ein farbliche passendes Top mit goldenen Knöpfen, das so kurz geschnitten war, dass ihr Bauch hervorblitzte. Ein Look, der beweist, dass die niederländischen Royals in Sachen Dresscode nicht nur ziemlich entspannt sind, sondern auch absolutes Trendgespür haben!

Luxus-Accessoire am Handgelenk
Und auch beim übrigen Look setzt Amalia auf jugendliche Leichtigkeit. Die strenge Hochsteckfrisur, die sie beim Staatsbankett präsentiert hatte, war einer offenen Mähne mit Mittelscheitel gewichen, die die 22-Jährige mit einer dunklen Sonnenbrille im Zaum hielt.

Auch beim Make-up setzte die Tochter des niederländischen Königspaares auf viel Natürlichkeit.
Auch beim Make-up setzte die Tochter des niederländischen Königspaares auf viel Natürlichkeit.(Bild: AFP/ROBIN UTRECHT)

Zarte Goldohrringe sowie ein sommerlicher No-Make-up-Look machten den lässigen Look der Kronprinzessin perfekt. Einen besonderen Hingucker trug Amalia zudem am Handgelenk: eine goldene „Cartier Panthère“-Uhr.

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Beim CHIO Rotterdam handelt es sich um eine Reitsportveranstaltung, die jährlich im Juni ausgetragen wird. Es ist die größte internationale Outdoor-Reitturnier der Niederlande, bei der unter anderem Springreit- und Dressur-Wettbewerbe ausgetragen werden.

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