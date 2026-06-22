Kronprinzessin Amalia überrascht im Bauchfrei-Look

Doch obwohl Niederlandes Altkönigin im dunkelblauen Blazer mit royalblauem Muster eine tolle Figur machte, waren an diesem Renntag alle Blicke auf die junge Thronfolgerin gerichtet. Die überraschte nämlich mit einem Look, über das König Charles beim Royal Ascot in Großbritannien wohl „not amused“ gewesen wäre.