Ariane studiert jetzt Luft- und Raumfahrt in Delft

Prinzessin Ariane, die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima, ist jetzt Studentin! Die 19-Jährige studiert seit Montag an der Technischen Universität Delft Luft- und Raumfahrttechnik.
Das niederländische Königshaus teilte mit, dass Arianes Studienzeit als privat gilt. Weitere Details zu ihrem Studentenalltag oder ihrem Studium werden daher nicht veröffentlicht.
Zwei Fotos zum Studienstart
Doch so ganz geheim ist die junge Royal nicht in den Studienalltag gestartet. Sie zeigte sich auf zwei Fotos, die das Königshaus in den sozialen Medien veröffentlicht hat, selbstbewusst und voller Tatendrang.
In einer weißen Bluse mit auffälligen Raffungen, einer bunt gestreiften Hose eine braune Tasche unter den Arm geklemmt, posierte Ariane sichtlich begeistert in der zentralen Halle der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik der TU Delft neben dem „TU“-Schriftzug unter einem an der Decke schwebenden Flugzeug.
Ein Video zeigt die Prinzessin strahlend vor dem Institut auf dem Weg in die Uni.
Das Königshaus veröffentlichte in den sozialen Medien zwei Fotos sowie ein Video des ersten Uni-Tages von Prinzessin Ariane:
An dritter Steller in der Thronfolge
Der volle Name und Titel der Neo-Studentin lautet übrigens Ariane Wilhelmina Máxima Ines, Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau.
Sie wurde am 10. April 2007 in Den Haag als drittes Kind von König Willem-Alexander und Königin Máxima geboren. Prinzessin Ariane steht nach ihren älteren Schwestern Prinzessin Alexia und Kronprinzessin Amalia an dritter Stelle der Thronfolge.
In ihrer Freizeit spielt Prinzessin Ariane dem Palast zufolge gerne Hockey, Gitarre, tanzt, zeichnet, spielt Tennis und singt.
Prinzessin Ariane besuchte das Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Im Sommer 2023 setzte sie ihre Ausbildung am United World College Adriatic in Italien fort. Dort erwarb sie im Sommer 2025 das International Baccalaureate und machte anschließend ein Gap Year.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.