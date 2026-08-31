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Prinzessin an der TU

Ariane studiert jetzt Luft- und Raumfahrt in Delft

Royals
31.08.2026 11:02
Königin Maximas Máximas jüngste Tochter will hoch hinaus! Die niederländische Prinzessin Ariane ...
Königin Maximas Máximas jüngste Tochter will hoch hinaus! Die niederländische Prinzessin Ariane hat angefangen, Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Delft zu studieren.(Bild: RVD)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Prinzessin Ariane, die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima, ist jetzt Studentin! Die 19-Jährige studiert seit Montag an der Technischen Universität Delft Luft- und Raumfahrttechnik.

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Das niederländische Königshaus teilte mit, dass Arianes Studienzeit als privat gilt. Weitere Details zu ihrem Studentenalltag oder ihrem Studium werden daher nicht veröffentlicht.

Zwei Fotos zum Studienstart
Doch so ganz geheim ist die junge Royal nicht in den Studienalltag gestartet. Sie zeigte sich auf zwei Fotos, die das Königshaus in den sozialen Medien veröffentlicht hat, selbstbewusst und voller Tatendrang. 

Nach ihrem Gap Year startet Prinzessin Ariane voller Tatendrang an der Uni durch. Sie hat sich ...
Nach ihrem Gap Year startet Prinzessin Ariane voller Tatendrang an der Uni durch. Sie hat sich für ein TU-Studium in Delft entschieden.(Bild: RVD)

In einer weißen Bluse mit auffälligen Raffungen, einer bunt gestreiften Hose eine braune Tasche unter den Arm geklemmt, posierte Ariane sichtlich begeistert in der zentralen Halle der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik der TU Delft neben dem „TU“-Schriftzug unter einem an der Decke schwebenden Flugzeug.

Ein Video zeigt die Prinzessin strahlend vor dem Institut auf dem Weg in die Uni. 

Das Königshaus veröffentlichte in den sozialen Medien zwei Fotos sowie ein Video des ersten Uni-Tages von Prinzessin Ariane

An dritter Steller in der Thronfolge
Der volle Name und Titel der Neo-Studentin lautet übrigens Ariane Wilhelmina Máxima Ines, Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau.

Sie wurde am 10. April 2007 in Den Haag als drittes Kind von König Willem-Alexander und Königin Máxima geboren. Prinzessin Ariane steht nach ihren älteren Schwestern Prinzessin Alexia und Kronprinzessin Amalia an dritter Stelle der Thronfolge.

Prinzessin Ariane steht hinter ihren Schwestern an der dritten Stelle der niederländischen ...
Prinzessin Ariane steht hinter ihren Schwestern an der dritten Stelle der niederländischen Thronfolge.(Bild: © RVD – Frank Ruiter)

In ihrer Freizeit spielt Prinzessin Ariane dem Palast zufolge gerne Hockey, Gitarre, tanzt, zeichnet, spielt Tennis und singt.

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Prinzessin Ariane besuchte das Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Im Sommer 2023 setzte sie ihre Ausbildung am United World College Adriatic in Italien fort. Dort erwarb sie im Sommer 2025 das International Baccalaureate und machte anschließend ein Gap Year.

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