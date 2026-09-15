Massive Überdosis: Heimbewohner (86) getötet

„Mein Vater ging elendig zu Grunde“, sagte der Sohn des Verstorbenen beim ersten Prozess vor gut einem Jahr am Grazer Straflandesgericht. Die angeklagte Pflegerin und der zuständige Hausarzt hatten sich nicht schuldig bekannt. „Eine Verkettung unglücklicher Umstände“, meinte damals der Verteidiger.

Sechs Tabletten pro Tag statt einer

Zur Erklärung: Die vom Hausarzt verordnete Dosierung lautete für den schwer kranken 86-Jährigen „1 tgl WD: 6 Stück“, die Krankenpflegerin interpretierte das fälschlicherweise als „1x täglich wiederholende Dosis 6 Stück“ und legte es auch so in der Dokumentation ab. So bekam der 86-Jährige sechs Tabletten pro Tag (!) anstatt korrekterweise eine Tablette täglich über sechs Tage pro Woche verteilt.