Teurer Sprit: Merz kündigt baldige Entlastungen an

Das genaue Instrumentarium stehe zwar noch nicht fest, man „könne aber davon ausgehen, dass wir sehr bald einen Vorschlag dazu vorlegen werden.“ Merz (CDU) wies darauf hin, dass das deutsche Bundeskartellamt mit einer Missbrauchsaufsicht ausgestattet worden sei. „Aber wir spüren auch, jedenfalls aus dem Blickwinkel der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass das nicht reicht.“