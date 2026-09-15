Ganz offiziell! Maddox heißt jetzt nicht mehr Pitt

Kinder distanzieren sich von Brad Pitt

Maddox ist nicht das einzige Kind des einstigen Hollywood-Paars Jolie und Pitt, das sich durch eine Namensänderung vom Vater distanziert. Seine Schwester Shiloh (20) hatte bereits im Jahr 2024 ein Gesuch vor Gericht eingereicht und den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt.