Midwives Upset
Chaos Surrounding the Electronic Parent-Child Health Record
The yellow parent-child health record was supposed to be a thing of the past by now. But technical problems are once again delaying the transition to a digital format. Now, a dispute over the role of midwives is also looming.
Once again, the message is: Please wait! The electronic parent-child health record was originally supposed to launch in early 2026. Then the date was pushed back to October, and now comes the next delay: Across Austria, the digital record isn’t expected to be operational until October 1, 2027. Technical problems are to blame. In several federal states, the necessary software upgrade would not have been completed in time.
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