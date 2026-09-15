Hoeneß über Eberl: „Das hat uns nicht gefallen“

Gegenüber Sport1 erklärte Hoeneß, Eberl habe die Klub-Bosse um Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge und ihn selbst zu wenig in seine Pläne eingeweiht, zu viel auf eigene Faust agiert. Erst im Mai meinte der 74-Jährige, die Eberls Chancen auf eine Vertragsverlängerung lägen gerade einmal bei 60 Prozent.