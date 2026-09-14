Mordalarm in Gefängniszelle: Ein Toter nach Streit

Ähnlicher Fall in Klagenfurt

Am 1. September war es in der JA Klagenfurt ebenfalls zu einem Tötungsdelikt gekommen. Mit durchtrennter Kehle fanden damals am frühen Morgen Justizwachebeamte einen 19-Jährigen in einer Gefängniszelle. Schnell rückte der Verdacht auf seinen 17-jährigen Zellengenossen.