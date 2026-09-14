Mordalarm in Gefängniszelle: Ein Toter nach Streit

Schon wieder wurde in einem Gefängnis in Österreich ein Häftling getötet. In der Justizanstalt Garsten (Oberösterreich) gab es am Montagabend Mordalarm. Ein 63-jähriger Tunesier und ein 58-jähriger Österreicher waren in Streit geraten. Der Jüngere wurde tödlich verletzt.
Tatort Gefängnis: Im Forensisch-therapeutischen Zentrum Garsten ist es am Montag gegen 15.30 Uhr zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Laut Informationen der „Krone“ waren ein 58-jähriger Österreicher und ein 63-jähriger Tunesier in Streit geraten. Am Ende lag der jüngere der beiden Häftlinge tot am Boden.
LKA ermittelt
Die Staatsanwaltschaft Steyr betätigte am Montagabend, dass Mordermittlungen aufgenommen und das Landeskriminalamt eingeschaltet wurden. Unklar ist derzeit noch, welche Waffe zum Einsatz gekommen ist, es dürfte sich allerdings um eine messerähnlichen Gegenstand gehandelt haben.
Ähnlicher Fall in Klagenfurt
Am 1. September war es in der JA Klagenfurt ebenfalls zu einem Tötungsdelikt gekommen. Mit durchtrennter Kehle fanden damals am frühen Morgen Justizwachebeamte einen 19-Jährigen in einer Gefängniszelle. Schnell rückte der Verdacht auf seinen 17-jährigen Zellengenossen.
Zwischen den beiden soll es immer wieder zu Streitigkeiten gekommen sein. Der mutmaßliche Täter zeigte sich geständig. Er soll das Opfer zuerst bewusstlos gewürgt und dann mit einer Einwegrasierklinge die Kehle durchtrennt haben.
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