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Bursche vor Gericht

Huhn gestohlen und zum Biertrinken gezwungen

Oberösterreich
15.09.2026 07:00
Die Jugendlichen sollen ein Huhn gestohlen und dem Tier dann auch noch Bier zum Trinken gegeben ...
Die Jugendlichen sollen ein Huhn gestohlen und dem Tier dann auch noch Bier zum Trinken gegeben haben. (Symbolfoto)(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Ein 18-jähriger Bursche war gemeinsam mit Freunden im oberösterreichischen Bezirk Wels-Land auffällig. Der Jugendliche muss sich unter anderem wegen Tierquälerei verantworten, weil er ein Huhn gequält haben soll. Ihm droht bis zu ein Jahr Haft.

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„Ich habe es zum damaligen Zeitpunkt sehr lustig gefunden“, räumte ein 18-Jähriger bei seiner Einvernahme gegenüber der Polizei ein. Ob der heute in Wels auf der Anklagebank sitzende Jugendliche nach dem Prozess auch noch lacht, wird sich zeigen.

Tier gestohlen und in Plastiksackerl gestopft
Dem Unbescholtenen wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, gemeinsam mit Freunden im Juni 2025 ein Huhn gestohlen zu haben und ihm dann „unnötig Qualen zugefügt“ zu haben. Denn die Bande packte das Tier in einen Plastiksack und fuhr dann mit dem Auto davon.

Am Dienstag wird in Wels der Fall verhandelt
Am Dienstag wird in Wels der Fall verhandelt(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Video soll zeigen, wie dem Huhn Bier eingeflößt wird
Das Huhn musste unfreiwillig auf der Rückbank neben den Entführern Platzn nehmen. Damit das arme Tier etwas Luft bekam, schnitten die Jugendlichen immerhin ein Loch in den Sack. Durch die laute Musik im Auto soll das Federvieh aber immer nervöser und verstörter geworden sein. Der Ausflug gipfelte darin, dass sie das Huhn aus dem fahrenden Auto hielten und ihm auch noch Bier einflößten – davon gibt es ein Video.

Aber nicht nur diese Aktion wird dem Angeklagten vorgeworfen. Er soll mit Komplizen in unterschiedlicher Besetzung zwischen Juli und Oktober Sachbeschädigungen begangen, zum Beispiel Straßenschilder, eine Parkbank, einen Holzpflock und ein Fahrrad in die Traun geworfen und öffentliche Mistkübel beschädigt haben.

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Da er bei der Tat noch unter 18 Jahre alt war, droht ihm lediglich eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Seine Freunde und mutmaßlichen Mittäter müssen sich übrigens in gesonderten Verfahren verantworten.

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