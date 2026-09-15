Huhn gestohlen und zum Biertrinken gezwungen

Ein 18-jähriger Bursche war gemeinsam mit Freunden im oberösterreichischen Bezirk Wels-Land auffällig. Der Jugendliche muss sich unter anderem wegen Tierquälerei verantworten, weil er ein Huhn gequält haben soll. Ihm droht bis zu ein Jahr Haft.
„Ich habe es zum damaligen Zeitpunkt sehr lustig gefunden“, räumte ein 18-Jähriger bei seiner Einvernahme gegenüber der Polizei ein. Ob der heute in Wels auf der Anklagebank sitzende Jugendliche nach dem Prozess auch noch lacht, wird sich zeigen.
Tier gestohlen und in Plastiksackerl gestopft
Dem Unbescholtenen wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, gemeinsam mit Freunden im Juni 2025 ein Huhn gestohlen zu haben und ihm dann „unnötig Qualen zugefügt“ zu haben. Denn die Bande packte das Tier in einen Plastiksack und fuhr dann mit dem Auto davon.
Video soll zeigen, wie dem Huhn Bier eingeflößt wird
Das Huhn musste unfreiwillig auf der Rückbank neben den Entführern Platzn nehmen. Damit das arme Tier etwas Luft bekam, schnitten die Jugendlichen immerhin ein Loch in den Sack. Durch die laute Musik im Auto soll das Federvieh aber immer nervöser und verstörter geworden sein. Der Ausflug gipfelte darin, dass sie das Huhn aus dem fahrenden Auto hielten und ihm auch noch Bier einflößten – davon gibt es ein Video.
Aber nicht nur diese Aktion wird dem Angeklagten vorgeworfen. Er soll mit Komplizen in unterschiedlicher Besetzung zwischen Juli und Oktober Sachbeschädigungen begangen, zum Beispiel Straßenschilder, eine Parkbank, einen Holzpflock und ein Fahrrad in die Traun geworfen und öffentliche Mistkübel beschädigt haben.
Da er bei der Tat noch unter 18 Jahre alt war, droht ihm lediglich eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Seine Freunde und mutmaßlichen Mittäter müssen sich übrigens in gesonderten Verfahren verantworten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.