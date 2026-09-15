Huhn gestohlen und zum Biertrinken gezwungen

Video soll zeigen, wie dem Huhn Bier eingeflößt wird

Das Huhn musste unfreiwillig auf der Rückbank neben den Entführern Platzn nehmen. Damit das arme Tier etwas Luft bekam, schnitten die Jugendlichen immerhin ein Loch in den Sack. Durch die laute Musik im Auto soll das Federvieh aber immer nervöser und verstörter geworden sein. Der Ausflug gipfelte darin, dass sie das Huhn aus dem fahrenden Auto hielten und ihm auch noch Bier einflößten – davon gibt es ein Video.