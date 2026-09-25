16-jähriger Bursche von zwei Draisinen überrollt

Dramatisches Ende einer Draisinentour am Donnerstag im Burgenland: Ein 16-Jähriger wollte nach dem Passieren einer Bahnschranke wieder auf eine Draisine aufspringen. Der Jugendliche kam dabei aber zu Sturz und wurde von zwei nachfolgenden Fahrzeugen überrollt.
Der 16-Jährige war mit einer Gruppe von Teenagern aus Ungarn auf einem Ausflug im Bezirk Oberpullendorf. Die Jugendlichen nahmen an einer Draisinentour teil. Der Bursche öffnete für die Draisinen eine Bahnschranke und schloss diese hinterher wieder. Als er wieder auf seine Draisine aufsteigen wollte, passierte der Unfall.
Beim Versuch aufzuspringen, stürzte der Bursche. Zwei nachfolgende Draisinen überrollten den Jugendlichen. Die Verletzungen, die sich der Ungar zuzog, waren so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen werden musste, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.
Ein bei den beteiligten Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ, so die Polizei.
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