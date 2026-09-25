16-jähriger Bursche von zwei Draisinen überrollt

Der 16-Jährige war mit einer Gruppe von Teenagern aus Ungarn auf einem Ausflug im Bezirk Oberpullendorf. Die Jugendlichen nahmen an einer Draisinentour teil. Der Bursche öffnete für die Draisinen eine Bahnschranke und schloss diese hinterher wieder. Als er wieder auf seine Draisine aufsteigen wollte, passierte der Unfall.