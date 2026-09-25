Zara Tindall: Tochter Mia sitzt fest im Sattel!

Mia Tindall, Enkelin von Prinzessin Anne und Tochter der erfolgreichen Olympia-Reiterin Zara Tindall und des Rugby-Superstars Mike Tindall, hat die Familienleidenschaft für Pferde geerbt. Bei den prestigeträchtigen Blenheim Palace International Horse Trials in Oxfordshire trat die Zwölfjährige nun erstmals bei einem renommierten Turnier an.
Im Sattel ihres Ponys „Bunny Two Twirls“ (frei übersetzt würde das „Häschen macht zwei Drehungen“ heißen) ging Mia für den örtlichen Reitclub Minchinhampton an den Start. Und eines war dabei den Berichten zufolge unübersehbar: Die junge Reiterin fühlte sich auf dem Pferderücken sichtlich wohl.
Stolze Mama Zara ganz nah dabei
Für Mia war der große Auftritt auch ein besonderer Familientermin. Mama Zara Tindall ließ ihre Tochter nicht aus den Augen und gab ihr vor dem Start noch letzte Tipps. Die stolze Mutter weiß schließlich ganz genau, worauf es im Reitsport ankommt. Zara gewann bei den Olympischen Spielen 2012 in London mit der britischen Vielseitigkeitsmannschaft die Silbermedaille.
Schon als Kleinkind ein Royal-Star
Mia ist allerdings nicht erst seit ihrem Reitdebüt ein Liebling der Royal-Fans. Bereits als Zweijährige sorgte sie für einen echten Fotomoment.
Auf einem berühmten Porträt von Fotografin Annie Leibovitz zum 90. Geburtstag von Queen Elizabeth II. stand die kleine Mia neben der Monarchin und ihren Enkeln und Urenkeln und hielt die berühmte Handtasche ihrer Urgroßmutter fest.
Mias Vater Mike Tindall verriet später, wie es zu dem süßen Schnappschuss kam. Gegenüber „Good Morning Britain“ erklärte er: „Es passierte einfach zum richtigen Zeitpunkt. Sie war ein bisschen unartig.“
Die Queen habe auf Mias Verhalten goldrichtig reagiert, erzählte Mike Tindall weiter: „Die Königin hatte völlig recht, als sie ihr sagte: ,Halte jetzt einfach die Handtasche fest‘, und das tat sie auch. Es ist am Ende ein großartiges Foto von ihr geworden.“
Aus dem kleinen Mädchen mit der königlichen Handtasche ist inzwischen eine junge Reiterin geworden, die selbst für Schlagzeilen sorgt.
Reiter-Gene bis in die nächste Generation
Mia hat dabei beste Vorbilder in der eigenen Familie. Ihre Großmutter Prinzessin Anne schrieb bereits 1976 Geschichte, als sie als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie bei Olympischen Spielen antrat – ebenfalls im Reitsport. Auch Queen Elizabeth II. war ihr Leben lang eng mit Pferden verbunden und saß noch im hohen Alter regelmäßig im Sattel.
Nun wächst mit Mia die nächste Generation dieser royalen Reitertradition heran. Die Zwölfjährige reitet bereits seit ihrer frühen Kindheit und scheint dabei mindestens genauso viel Freude am Sport zu haben wie ihre Mutter und Großmutter.
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