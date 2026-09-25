Finanzdirektorin verlässt ORF nach über 17 Jahren

Turbulent, aber finanziell stabil

Schindlauer musste als kaufmännische Direktorin in den vergangenen Jahren den ORF als Unternehmen mit knapp über einer Milliarde Umsatz in turbulenten Gewässern finanziell stabil halten. Neben Sparpaketen und sinkenden Werbeeinnahmen hatte das Medienhaus auch die Umstellung der Finanzierung von einer gerätegekoppelten ORF-Gebühr (GIS-Gebühr) hin zum gegenwärtigen ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe zu managen. Schindlauer übernahm dabei eine maßgebliche Rolle. „Mit dem ORF-Beitrag haben wir eine nachhaltige Finanzierungsbasis geschaffen, die hoffentlich weit über meine Amtszeit hinaus wirkt“, so Schindlauer.

Die FPÖ fordert schon länger die Abschaffung des ORF-Beitrags und will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus dem Bundesbudget finanzieren. Zuletzt führte auch die ÖVP das als Möglichkeit an. Kritiker dieser Überlegung warnen, dass dadurch die Abhängigkeit des ORF vom Gesetzgeber erhöht werden könnte.