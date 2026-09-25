Pröll über KI: „Befinden uns an einem Kipppunkt“

Größere Erfindung als Auto und Internet

„Ich glaube, dass KI die größte Disruption, die größte Veränderung unserer Zeit ist“, so Pröll zur APA. „Viel größer als die Erfindung des Internets oder die Erfindung des Autos.“ Fakt sei: „Die Technologie ist gekommen, um zu bleiben.“ Allerdings bedeute die rasante Entwicklung und die möglichen Szenarien weder den „Weltuntergang“ noch sei „alles super“, meint der Staatssekretär. „Und ich glaube, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen.“ Man befinde sich eben an einem „Kipppunkt“: „Unser Ziel als Menschheit muss es sein, dass wir uns die KI untertan machen und sie einfach nutzen.“