„Absolute Schande“: Van der Vaart tobt nach NL-Hit

Auch Lothar Matthäus, Experte auf der anderen Seite, sieht die DFB-Elf mit besagter Entscheidung im Glück. „Er geht da nicht zum Torhüter. Er steht da die ganze Zeit. Deswegen muss man sagen: Schon ein bisschen Glück. War es wirklich genügend? Ich glaube, das wird im Nachlauf noch diskutiert werden“, analysierte der 65-Jährige.