Mann (30) bei Attacke mit Messer schwer verletzt

Zu wilden Szenen kam es in Radfeld im Tiroler Bezirk Kufstein am Donnerstag! Zwei türkische Staatsbürger im Alter von jeweils 30 Jahren gerieten auf einem Parkplatz in einen heftigen Streit. Schlussendlich zückte einer der beiden ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten schwer.
Ereignet haben sich die blutigen Szenen am Donnerstag gegen 14.45 Uhr. Auf einem Parkplatz in Radfeld waren die beiden 30-Jährigen in einen heftigen Streit geraten. „Einer der beiden griff zum Messer und verletzte seinen Kontrahenten schwer an den Armen und den Händen“, heißt es von Larissa Gossner vom Landeskriminalamt (LKA) auf „Krone“-Nachfrage.
Es gibt Hinweise auf familieninterne Streitigkeiten.
Das LKA im Gespräch mit der „Krone“
LKA ermittelt wegen Verdacht des versuchten Mordes
Wie oft der Angreifer auf sein Opfer einstach, ist noch Gegenstand von weiteren Untersuchungen. „Wir ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Mordes“, so Gossner weiter. Der Schwerverletzte wurde zur Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert und befinde sich außer Lebensgefahr. Unterdessen klickten für den mutmaßlichen Angreifer sofort die Handschellen.
Das genaue Motiv für die brutale Attacke steht bisher nicht fest. „Es gibt Hinweise auf familieninterne Streitigkeiten“, heißt es abschließend.
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