Mann (30) bei Attacke mit Messer schwer verletzt

Ereignet haben sich die blutigen Szenen am Donnerstag gegen 14.45 Uhr. Auf einem Parkplatz in Radfeld waren die beiden 30-Jährigen in einen heftigen Streit geraten. „Einer der beiden griff zum Messer und verletzte seinen Kontrahenten schwer an den Armen und den Händen“, heißt es von Larissa Gossner vom Landeskriminalamt (LKA) auf „Krone“-Nachfrage.