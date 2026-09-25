Klopp über Wontorra-Aussage: „Was soll das denn?“

Wieso sie denn Hollands Teamchef Xavi Hernandez Glück gewünscht hat, wollte Deutschlands Jürgen Klopp vor seinem ersten Spiel als deutscher Bundestrainer von RTL-Moderatorin Laura Wontorra wissen – mit einem Zwinkern wohl gemerkt ...
Lockere Atmosphäre vor dem Nations-League-Duell zwischen der Niederlande und Deutschland. Klopp stand gerade beim RTL-Pult Rede und Antwort, als Bondscoach Xavi, ebenfalls neu in seinem Amt, vorbeischaute.
Wontorra wünscht Xavi viel Erfolg
Nach einer herzlichen Umarmung der beiden Trainer machte sich der Spanier auch wieder auf dem Weg zurück zu seiner Bank, als ihm Wontorra noch ein „auch euch viel Erfolg“ nachrief.
„Was soll das denn“, reagierte Klopp mit ernst gewordener Miene, um die Szene direkt darauf mit einem breiten Lächeln wieder zu entschärfen. Wontorras Erklärung: „Der Fairness halber sagen wir zumindest einmal viel Erfolg.“ Einen Sieg durfte letztlich weder Klopp noch Xavi bejubeln, die Niederlande und Deutschland trennten sich mit einem 1:1.
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