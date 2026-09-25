Klopp über Wontorra-Aussage: „Was soll das denn?“

„Was soll das denn“, reagierte Klopp mit ernst gewordener Miene, um die Szene direkt darauf mit einem breiten Lächeln wieder zu entschärfen. Wontorras Erklärung: „Der Fairness halber sagen wir zumindest einmal viel Erfolg.“ Einen Sieg durfte letztlich weder Klopp noch Xavi bejubeln, die Niederlande und Deutschland trennten sich mit einem 1:1.