Vor der Haustüre

Für die Fans ist der Klub das stolzeste Aushängeschild der Region, der 1896 gegründete Verein ist tief in der DNA der 100.000-Einwohner-Stadt verankert. Den größten Boom löste Legende Zico aus. Als der italienische Verband im Sommer 1983 den Transfer wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zunächst blockierte, eskalierte die Situation in Udine. Tausende wütende Friauler gingen auf die Straße, drohten mit Plakaten: „Wenn ihr uns Zico nicht gebt, spalten wir uns von Italien ab und schließen uns wieder Österreich an!“