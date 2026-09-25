Die geografische Nähe zu Österreich, der venezianische Einfluss mit der malerischen Piazza della Liberta im Zentrum, die höchste Dichte an historischen Osterien in ganz Italien. Udine gilt als kunstsinnig, grenzüberbrückend und genussvoll sowie als eine der sichersten Städte mit extrem hoher Lebensqualität am Stiefel. Und natürlich als fußballverrückt.
Für die Fans ist der Klub das stolzeste Aushängeschild der Region, der 1896 gegründete Verein ist tief in der DNA der 100.000-Einwohner-Stadt verankert. Den größten Boom löste Legende Zico aus. Als der italienische Verband im Sommer 1983 den Transfer wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zunächst blockierte, eskalierte die Situation in Udine. Tausende wütende Friauler gingen auf die Straße, drohten mit Plakaten: „Wenn ihr uns Zico nicht gebt, spalten wir uns von Italien ab und schließen uns wieder Österreich an!“
Staatspräsident Sandro Pertini schaltete sich diplomatisch ein, bis das Sportgericht den Transfer schließlich doch erlaubte. Der Brasilianer wurde von 5000 Fans am Flughafen empfangen, Udine verkaufte 26.000 Dauerkarten. Ein Stück Fußball-Geschichte.
Nun taucht David Alaba mit Udinese in die Serie A ein, er könnte damit auch viele österreichische Fans nach Italien locken. Udine liegt nicht einmal eine Autostunde von der Staatsgrenze entfernt, für Kärnten also quasi vor der Haustüre. Und Alaba im Bluenergy-Stadium gegen Milan, Inter oder Roma zu sehen, hat definitiv einen ganz besonderen Reiz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.