Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Vor der Haustüre

Fußball International
25.09.2026 09:49
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner „Stopplicht“-Kolumne über den Wechsel von David ...
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner „Stopplicht“-Kolumne über den Wechsel von David Alaba zu Udinese Calcio.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, instagram.com/udinesecalcio/)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die geografische Nähe zu Österreich, der venezianische Einfluss mit der malerischen Piazza della Liberta im Zentrum, die höchste Dichte an historischen Osterien in ganz Italien. Udine gilt als kunstsinnig, grenzüberbrückend und genussvoll sowie als eine der sichersten Städte mit extrem hoher Lebensqualität am Stiefel. Und natürlich als fußballverrückt.

Für die Fans ist der Klub das stolzeste Aushängeschild der Region, der 1896 gegründete Verein ist tief in der DNA der 100.000-Einwohner-Stadt verankert. Den größten Boom löste Legende Zico aus. Als der italienische Verband im Sommer 1983 den Transfer wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zunächst blockierte, eskalierte die Situation in Udine. Tausende wütende Friauler gingen auf die Straße, drohten mit Plakaten: „Wenn ihr uns Zico nicht gebt, spalten wir uns von Italien ab und schließen uns wieder Österreich an!“

Staatspräsident Sandro Pertini schaltete sich diplomatisch ein, bis das Sportgericht den Transfer schließlich doch erlaubte. Der Brasilianer wurde von 5000 Fans am Flughafen empfangen, Udine verkaufte 26.000 Dauerkarten. Ein Stück Fußball-Geschichte.

Nun taucht David Alaba mit Udinese in die Serie A ein, er könnte damit auch viele österreichische Fans nach Italien locken. Udine liegt nicht einmal eine Autostunde von der Staatsgrenze entfernt, für Kärnten also quasi vor der Haustüre. Und Alaba im Bluenergy-Stadium gegen Milan, Inter oder Roma zu sehen, hat definitiv einen ganz besonderen Reiz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
25.09.2026 09:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
144.817 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
100.671 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Ski Nordisch
Tödlicher Unfall! Trauer um Skisprung-Talent (16)
83.917 mal gelesen
Symbolbild
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2047 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1810 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1159 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Fußball International
Fehlentscheidung?
„Absolute Schande“: Van der Vaart tobt nach NL-Hit
„Krone“-Stopplicht
Vor der Haustüre
Erklärung geplant
Europas Topligen erhöhen den Druck auf Infantino
Abschiedsspiel
Messis „letzter Tango“: Tickets in Rekordzeit weg
3:1-Sieg gegen Israel
ÖFB-Noten: Kalajdzic kam, sah und wurde gefoult
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf