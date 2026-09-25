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„Jetzt trage ich Weiß“

Taylor Swift singt über ihre Hochzeit mit Kelce!

Society International
25.09.2026 10:24
Taylor Swift und Travis Kelce haben im Sommer geheiratet. Jetzt singt sie erstmals darüber und ...
Taylor Swift und Travis Kelce haben im Sommer geheiratet. Jetzt singt sie erstmals darüber und widmete ihrem Mann den Song „Cleveland!“.(Bild: AP/John Locher)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Musik-Superstar Taylor Swift (36) hat in einem neuen Song erstmals ihre Hochzeit mit dem American-Football-Profi Travis Kelce (36) besungen. Das Stück „Cleveland!“ ist Teil von vier neuen Bonussongs, die unter dem Titel „The Life of a Showgirl: The Encore“ veröffentlicht wurden.

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Cleveland ist die Heimat von Travis Kelce. Er wurde in Westlake, Ohio (einem Vorort von Cleveland) geboren und ist zusammen mit seinem Bruder Jason in Cleveland Heights aufgewachsen. Der Name ihres gemeinsamen Podcasts „New Heights“ ist eine Hommage an diese Heimat.

Im Text greift Swift zunächst hämische Kommentare über ihr Aussehen, ihre Kleidung und ihren Tanzstil auf, um sie im Refrain mit Liebesbekundungen an ihren Partner und dessen Heimatstadt Cleveland auszuhebeln. Gegen Ende des Songs singt sie die Zeile „Now I‘m wearing white, so hate all you like / This is the love of my life“ (Jetzt trage ich Weiß, also hasst so viel ihr wollt / Das ist die Liebe meines Lebens). Swift und Kelce hatten im Juli im New Yorker Madison Square Garden geheiratet.

Swift verkündetet den Release mit einer Bilderserie von sich in einem schwarzen Kleid auf ihren Social-Media-Kanälen:

„Patient Zero“ handelt von einem Ex-Freund
In der neuen Single „Patient Zero“ singt Swift von einer toxischen Beziehung. Aus der Perspektive einer geheilten Ex-Partnerin richtet sich Swift in dem Song an die neue Frau an der Seite eines ehemaligen Liebhabers. Fans spekulierten direkt, wen Swift meinen könnte. Einige vermuten eine Abrechnung mit Swifts Ex-Freund Joe Jonas.

Swift hatte dessen Ex-Frau, die Schauspielerin Sophie Turner, während deren Scheidung unterstützt und ihr zeitweise sogar eine Unterkunft in New York überlassen, wie Turner in einem Interview erzählte. Swift ist bekannt dafür, ihr eigenes Leben in ihren Songs zu verarbeiten.

Im Rahmen der MTV Video Music Awards will sie am Sonntag das Musikvideo zu „Patient Zero“ vorstellen. Einen ersten Teaser veröffentlichte sie auf ihren Social-Media-Kanälen. In dem Musikvideo sind die Hollywood-Stars Dakota Johnson und Colin Farrell zu sehen.

Hier ist der erste Teaser auf Taylor Swifts Musikvideo „Patient Zero“:

Musikalisch knüpfen die vier neuen Songs an den poppigen Sound des von Max Martin und Shellback produzierten Ursprungsalbums an, das vor einem knappen Jahr im Oktober 2025 erschienen ist. Gleichzeitig klingen auch für Swift typische melancholische Töne an. Die neuen Titel auf „The Life of a Showgirl: The Encore“ seien bei einem Treffen mit den Produzenten Max Martin und Shellback in Schweden entstanden, schrieb Swift.

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Noch mehr neue Musik?
„Vor etwa einem Jahr habt ihr etwas wirklich Unfassbares geschafft. Etwas, das mich völlig umgehauen hat ... Ihr habt „The Life of a Showgirl“ zur erfolgreichsten Album-Eröffnungswoche aller Zeiten verholfen.“ Sie sei nach Schweden gereist, um den Erfolg gemeinsam mit Max und Shellback zu feiern, schreibt Swift weiter: „Aber dort gab es ein Studio, und wir taten das, was wir immer tun, wenn wir irgendetwas fühlen: Wir schrieben weitere Songs.“

Fans hoffen nun sogar, dass weitere Tracks erscheinen. Das Bonus-Album ist in „Disc 1“ und „Disc 2“ unterteilt. „Disc 2“ besteht bisher nur aus den vier neuen Songs, während „Disc 1“ die ursprünglichen zwölf Tracks beinhaltet.

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