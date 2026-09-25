Taylor Swift singt über ihre Hochzeit mit Kelce!

Noch mehr neue Musik?

„Vor etwa einem Jahr habt ihr etwas wirklich Unfassbares geschafft. Etwas, das mich völlig umgehauen hat ... Ihr habt „The Life of a Showgirl“ zur erfolgreichsten Album-Eröffnungswoche aller Zeiten verholfen.“ Sie sei nach Schweden gereist, um den Erfolg gemeinsam mit Max und Shellback zu feiern, schreibt Swift weiter: „Aber dort gab es ein Studio, und wir taten das, was wir immer tun, wenn wir irgendetwas fühlen: Wir schrieben weitere Songs.“