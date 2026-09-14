Katze gequält und mit Rohrzange erschlagen

Ein besonders grauenhafter Fall von Tierquälerei dürfte sich in Rechnitz (Bezirk Oberwart) im Burgenland ereignet haben: Ein 35-Jähriger soll seine Katze gequält und mit einer Rohrzange erschlagen haben, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.
Am Sonntagnachmittag kamen zwei Personen in die Polizeiinspektion Rechnitz und gaben an, dass ein 35-Jähriger seine Katze mittels einer Rohrzange erschlagen habe. Anschließend habe dieser versucht, den Kopf der bereits verendeten Katze mittels eines Spatens abzutrennen. Die beiden Personen konnten zudem Videos und Lichtbilder, die durch den Beschuldigten selbst angefertigt worden waren, von der Tat vorzeigen.
Daraufhin suchten Polizeibeamte die Wohnadresse des Beschuldigten auf. Der Mann gab an, dass er seine Katze erschlagen habe, da sie ihn gekratzt hätte. Aufgrund der Videos, Lichtbilder und seiner Aussage wurde der 35-Jährige festgenommen. Ein daraufhin durchgeführter Alkovortest verlief positiv.
Tier in Misthaufen vergraben
Der Mann zeigte den Einsatzbeamten die Rohrzange, den Spaten sowie die Stelle, an der er die Katze vergraben hatte. Das Tier wurde aus einem Misthaufen im Garten ausgegraben und in weiterer Folge dem Veterinäramt übergeben. Das Tatwerkzeug wurde ebenfalls sichergestellt und DNA-Spuren gesichert. An den weiteren Tieren – Enten und Hühnern – auf dem Grundstück konnten keine Verletzungen wahrgenommen werden.
Nach Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. In weitere Folge brachten die Polizeibeamten den Mann in die Justizanstalt Eisenstadt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.
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