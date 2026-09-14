Katze gequält und mit Rohrzange erschlagen

Tier in Misthaufen vergraben

Der Mann zeigte den Einsatzbeamten die Rohrzange, den Spaten sowie die Stelle, an der er die Katze vergraben hatte. Das Tier wurde aus einem Misthaufen im Garten ausgegraben und in weiterer Folge dem Veterinäramt übergeben. Das Tatwerkzeug wurde ebenfalls sichergestellt und DNA-Spuren gesichert. An den weiteren Tieren – Enten und Hühnern – auf dem Grundstück konnten keine Verletzungen wahrgenommen werden.