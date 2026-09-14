Nächtliches Erdbeben im Großraum Innsbruck

Ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Montag etwa sieben Kilometer südöstlich von Innsbruck ereignet. Die Erdstöße erreichten laut Angaben des Österreichischen Erdbebendienstes der GeoSphere Austria eine Stärke von 1,9.
Das Beben wurde vereinzelt schwach verspürt, es sei von einem „Grollen des Untergrundes“ berichtet worden, hieß es. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.
Wahrnehmungen melden
Zu dem Beben war es um 2.09 Uhr gekommen. Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldung betreffend die Auswirkungen des Erdbebens über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria.
Die Adresse lautet: Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien.
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