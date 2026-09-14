Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diesel ausgetreten

Kilometerlanger Stau nach Unfall mit Lkw auf A14

Vorarlberg
14.09.2026 10:18
Diesel und weitere Betriebsmittel flossen auf die Fahrbahn.
Diesel und weitere Betriebsmittel flossen auf die Fahrbahn.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Unfall mit einem Schwerfahrzeug sorgte am Montagvormittag auf der A14 bei Hohenems in Vorarlberg Richtung Innsbruck für einen kilometerlangen Rückstau. Autofahrer brauchten viel Geduld.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kurz vor 8 Uhr ereignete sich auf der Rheintalautobahn ein Zwischenfall mit einem Sattelzug. Ersten Informationen zufolge gab es keine Verletzten. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

Auslaufende Flüssigkeiten
Aufgrund der Beschädigungen verlor die Zugmaschine Flüssigkeiten, darunter auch Diesel. Diese verteilten sich auf der Fahrbahn.

Lesen Sie auch:
Der Pkw endete als Totalschaden.
Kontrolle verloren
Lkw kracht in Pkw: Mutter und zwei Kinder verletzt
21.08.2026
Von Straße abgekommen
Lkw-Anhänger krachte fast gegen Stromhäuschen
21.08.2026

Für die Dauer der Aufräumarbeiten mussten die Einsatzkräfte einen Teil der Spur sperren. Daraufhin kam es zu einem kilometerlangen Rückstau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.09.2026 10:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 21°
Symbol wolkig
Bludenz
15° / 24°
Symbol wolkig
Dornbirn
15° / 24°
Symbol wolkig
Feldkirch
15° / 23°
Symbol wolkig

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
95.398 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
93.263 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
89.859 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1931 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1743 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1240 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Mehr Vorarlberg
Diesel ausgetreten
Kilometerlanger Stau nach Unfall mit Lkw auf A14
Austria-Tor umstritten
Lustenau-Goalie: „Er stört mich – klar Abseits!“
Eine Person verletzt
Reuthe: Pkw kracht beim Abbiegen in Gegenverkehr
Hoffmanns Erzählungen
Saisoneröffnung mit Ronaldo Villazon in St. Gallen
Talk zur Pensionsfrage
Muchitsch: „Aufhören, Menschen Angst zu machen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf