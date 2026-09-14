Wiener Auszeit-WG: Jurist ortet „Verfassungsbruch“

Das Justizministerium arbeitet inzwischen an einer bundesweiten Lösung. Ein Sprecher von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) betont, dass künftig entscheidend sein soll, ob ein Kind bereits straffällig geworden ist und ob die Freiheitsbeschränkung der Verhinderung weiterer Straftaten dient: „Ob der/die Unmündige bereits straffällig geworden ist und ob die Freiheitsbeschränkung (auch) der Prävention weiterer Straftaten dient, soll nach dem neuen Gesetz keine Rolle spielen.“