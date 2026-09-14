Herzogin Meghan zeigt sich als England-Patriotin

Britischer Nieselregen statt kalifornischer Sonne! Nur wenige Wochen nach ihrer überraschenden Rückkehr nach Großbritannien gewährt Herzogin Meghan (45) erstmals intime Einblicke in das neue Familienleben mit Prinz Harry (41), Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Doch das Video sorgt nicht nur für süße Familienbilder, sondern wirft auch Fragen auf.
Das Instagram-Video, das am Wochenende online gegangen ist, wirkt wie ein Werbespot für das perfekte Landleben. Harry und Meghan spazieren Händchen haltend durch die Natur, hüpfen in den Gatsch und kuscheln sich in dicke Jacken. Dazu gibt es seltene Aufnahmen ihrer Kinder Archie und Lilibet.
Archie und Lilibet britischer als je zuvor
Besonders diese Szene sorgt für Aufmerksamkeit: Die kleine Lilibet radelt mit rosa Quasten am Fahrradlenker einen Waldweg entlang, während Archie neben ihr herrennt und „Go, go, go!“ ruft. Britische Medien wollen sogar einen deutlichen englischen Akzent herausgehört haben. Zufall? Vermutlich nicht. Schließlich sollen die Sussex-Kinder jetzt ganz bewusst britisch aufwachsen.
Nach Jahren im kalifornischen Montecito präsentiert Meghan nun ein Leben, das britischer kaum aussehen könnte. Regen, Wachsjacken, Gummistiefel, Waldwege, Angeln und ein Kaminfeuer – hier ansehen:
Auch Harry zeigt sich als Familienvater. Gemeinsam mit Archie und Lilibet sitzt er beim Angeln auf einem Boot. Meghan filmt die Szene vom Ufer aus. Dazu Kaminfeuer, Herbstlaub und jede Menge Kuschel-Atmosphäre.
Plötzlich ganz viel Britannien-Liebe
Fast noch spannender als die Bilder ist jedoch, dass Meghan das Video mit einer britischen Flagge und einem roten Herz versehen hat. Ausgerechnet Meghan! Die Frau, die Großbritannien einst öffentlich vorwarf, sie in eine tiefe Krise getrieben zu haben. Jetzt plötzlich so viel Britannien-Liebe?
Ende August war die Familie nach sechs Jahren in Kalifornien zurück auf die Insel gezogen. Der Hauptgrund: Archie und Lilibet sollen künftig eine britische Schulbildung erhalten. Während Meghan weiterhin geschäftlich regelmäßig in die USA reisen will, soll Harry sich als Hausmann um die Kinder kümmern.
Gleichzeitig bereitet er die nächsten Invictus Games vor heimlich einen Film über seine Mutter, Prinzessin Diana drehen. Ihr Todestag jährt sich 2027 zum 30. Mal.
Charles sorgt mit Erklärung für Wirbel
Doch die Rückkehr in die Heimat bedeutet nicht automatisch die Rückkehr in die erste Reihe der Royals. Ganz im Gegenteil. Erst vergangene Woche stellte König Charles III. unmissverständlich klar, dass Harry und Meghan weiterhin Privatpersonen bleiben. Der Palast erinnerte Behörden und Institutionen daran, dass die Sussexes keine „working royals“ mehr sind und nicht im Namen der Krone auftreten.
Für das Paar kam diese öffentliche Klarstellung den Berichten zufolge überraschend. Aus ihrem Umfeld hieß es, man sei nicht vorab ausreichend informiert worden. Damit bleibt die Botschaft aus dem Palast eindeutig: Harry und Meghan leben zwar wieder in Großbritannien, sind aber als Privatpersonen zu behandeln.
Und genau deshalb wird Meghans neues Video jetzt besonders aufmerksam beobachtet. Ist es einfach eine liebevolle Momentaufnahme einer Familie, die in ihrer neuen alten Heimat angekommen ist? Oder ein geschickt inszeniertes Signal an die Briten, dass die Sussexes wieder dazugehören möchten?
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