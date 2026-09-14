Herzogin Meghan zeigt sich als England-Patriotin

Charles sorgt mit Erklärung für Wirbel

Doch die Rückkehr in die Heimat bedeutet nicht automatisch die Rückkehr in die erste Reihe der Royals. Ganz im Gegenteil. Erst vergangene Woche stellte König Charles III. unmissverständlich klar, dass Harry und Meghan weiterhin Privatpersonen bleiben. Der Palast erinnerte Behörden und Institutionen daran, dass die Sussexes keine „working royals“ mehr sind und nicht im Namen der Krone auftreten.