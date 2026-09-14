LASK erstmals geschlagen ++ Frustration im Ländle

Der LASK muss in der Fußball-Bundesliga nach fünf Siegen in Serie die erste Saisonniederlage bei Sturm Graz hinnehmen, bei den Vorarlberger Klubs läuft es aktuell nicht nach Wunsch. In „Bundesliga kompakt“ fassen unsere „Krone“-Sportredakteure das Geschehen vom Wochenende noch einmal zusammen!