Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freisprüche empören

Keine Gerechtigkeit für toten Kater „Schmotzer“

Gericht
05.08.2026 09:30
Porträt von Anja Richter
Porträt von Nicole Sehabi
Von Anja Richter und Nicole Sehabi

Jene jungen Tiroler, die filmten, als sie das Leben von Samtpfote „Schmotzer“ auf brutale Art und Weise auslöschten, kamen im Prozess mit ihrer Verantwortung durch. Die Aufregung ist nach den vier Freisprüchen groß. Tierschützer und Anwälte fordern indes härtere Strafen für Tierquälerei und einen Tierschutzbeauftragten in der Justiz, der tierischen Opfern eine Stimme gibt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Aufregung um die rechtskräftigen Freisprüche im Fall des in Tirol von vier jungen Männern brutal getöteten Katers „Schmotzer“ ist groß. Der „Krone“-Bericht zu den Urteilen im Prozess um Tierquälerei hatte innerhalb weniger Stunden mehr als 1000 Leser-Kommentare.

Einer, der sich seit Jahrzehnten für den Tierschutz einsetzt, ist der bekannte Wiener Rechtsanwalt Rudolf Mayer. Gemeinsam mit vielen seiner Kollegen spricht er sich für härtere Strafen für Tierquäler und eine Gesetzesreform aus. Aktuell drohen diesen maximal zwei Jahre Haft, wobei die Urteile in der Praxis fast immer bedingt ausgesprochen werden.

Zitat Icon

Strafen haben nicht nur die Funktion abzuschrecken, sondern sie drücken auch die Wertehaltung in einer Gesellschaft aus.

Anwalt Rudolf Mayer fordert einen Tierschutzbeauftragten in der Justiz.

Bild: Mario Urbantschitsch

Die vier Männer mussten sich in Innsbruck dem Vorwurf der Tierquälerei stellen.
Die vier Männer mussten sich in Innsbruck dem Vorwurf der Tierquälerei stellen.(Bild: Krone-Collage/Christian Forcher/Fotoworxx, Privat, Krone KREATIV)

„Strafen haben nicht nur die Funktion abzuschrecken, sondern sie drücken auch die Wertehaltung in einer Gesellschaft aus“, sagt er, „alles, was in die Richtung geht, dass ein Tier wie eine Sache bewertet wird, gehört radikal geändert.“

Das zeigt das grausige Video

Eine Handykamera filmte jene Szenen mit, die das Leben von Kater „Schmotzer“ qualvoll beendeten. Was ist darauf dokumentiert?

Es beginnt damit, dass einer der Freigesprochenen den am Wiesenrand liegenden Kater festhält. Er trägt schwarze Handschuhe. Ein anderer setzt das Bolzenschussgerät an der Stirn des Katers ab und drückt ab. Im Hintergrund ist Gelächter zu hören.

Dann schlägt einer der Männer mit einer Schaufel mehrmals auf den rot-weiß-gefleckten Kater ein. Immer wieder trifft er mit voller Wucht und unter Kommentaren der anderen den Kopf des Tieres. Der Kater zuckt am ganzen Körper. Es wirkt so, als würde „Schmotzer“ versuchen, mit letzter Kraft wegzulaufen. Sein Kopf ist blutüberströmt.

So etwas wie „Schieß no einmal drauf bitte“ ist im Hintergrund zu hören. Die Beine der Fellnase bewegen sich immer noch. Ehe einer der jungen Männer der Samtpfote mit einem Messer die Kehle durchschneidet.

Mayer schlägt daher vor, dass ein Tierschutzbeauftragter im Bereich der Justiz installiert werden sollte. Dieser sollte in Prozessen als Opfervertreter der gequälten Lebewesen auftreten dürfen: „Das hätte den Vorteil, dass jemand für ein Tier einschreitet, auch wenn es keinen menschlichen Besitzer gibt. Damit das Tier im Gericht eine Stimme hat.“ Neben höheren Strafen fordert Mayer auch, dass Tierquäler mit Geldstrafen zur Kasse gebeten werden: „Die jetzigen Regelungen entsprechen nicht mehr dem Zeitgeist.“

Straftat
Tierquälerei
Strafrahmen
Bis zu zwei Jahre Haft
Urteil
4 FREISPRÜCHE
rechtskräftig

Tierschützer fordern Konsequenzen
Das sehen auch jene Tierschützer so, die sich am Dienstag vor dem Landesgericht Innsbruck zur Mahnwache versammelt haben. Nach den vier Freisprüchen im Fall um den getöteten Kater „Schmotzer“ war die Enttäuschung groß – sie forderten Gerechtigkeit. Zumal das Video, das den Todeskampf der Samtpfote zeigt, eine eindeutige Sprache spricht.

Lesen Sie auch:
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
„Schwärzester Tag“
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
04.08.2026

Aus Sicht der Demonstranten wurde keines dieser Anliegen erfüllt. Als sie das Urteil hörten, zeigten sich viele fassungslos. Die Tierschutzaktivistin und Organisatorin der Mahnwache, Barbara Graf meinte dazu: „Wenn selbst das Leid der Katze im Gerichtssaal den Menschen so gleichgültig ist, was passiert dann mit den Nutztieren? Die haben dann überhaupt keine Rechte mehr.“ Sie sprach außerdem vom „schwärzesten Tag für den Tierschutz“ und warnte zudem vor möglichen Nachahmern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
05.08.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Tirol
FreispruchTierquälereiMännerUrteil
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
157.191 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
146.853 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
109.336 mal gelesen
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2923 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1505 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Gericht
Freisprüche empören
Keine Gerechtigkeit für toten Kater „Schmotzer“
Muss ins Gefängnis
Russe importierte kiloweise Cannabis aus den USA
Krone Plus Logo
Drohungen & Mobbing
Gewalt an Schulen: So geht‘s in Klassenzimmern zu
Wird als Held gefeiert
„Foltergeneral“ nach Urteil in Wien nun in Syrien
„Schwärzester Tag“
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf