Keine Gerechtigkeit für toten Kater „Schmotzer“

Eine Handykamera filmte jene Szenen mit, die das Leben von Kater „Schmotzer“ qualvoll beendeten. Was ist darauf dokumentiert?

Es beginnt damit, dass einer der Freigesprochenen den am Wiesenrand liegenden Kater festhält. Er trägt schwarze Handschuhe. Ein anderer setzt das Bolzenschussgerät an der Stirn des Katers ab und drückt ab. Im Hintergrund ist Gelächter zu hören.

Dann schlägt einer der Männer mit einer Schaufel mehrmals auf den rot-weiß-gefleckten Kater ein. Immer wieder trifft er mit voller Wucht und unter Kommentaren der anderen den Kopf des Tieres. Der Kater zuckt am ganzen Körper. Es wirkt so, als würde „Schmotzer“ versuchen, mit letzter Kraft wegzulaufen. Sein Kopf ist blutüberströmt.

So etwas wie „Schieß no einmal drauf bitte“ ist im Hintergrund zu hören. Die Beine der Fellnase bewegen sich immer noch. Ehe einer der jungen Männer der Samtpfote mit einem Messer die Kehle durchschneidet.