Lebenserwartung steigt, je höher die Bildung

Betrachtet man die Entwicklungen gegenüber dem Jahr davor, zeigt sich einerseits eine weitere Vergrößerung der Kluft zwischen Hochschulabsolventen und Personen mit anderen Abschlüssen: Bei den Frauen nahm die fernere Lebenserwartung einzig in der Gruppe mit Hochschulabschluss deutlich zu, während bei Frauen mit anderen Bildungsabschlüssen kaum Veränderungen registriert wurden. Bei den Männern gab es zwar ein Plus bei allen Abschlüssen – bei den Akademikern war es aber am höchsten.