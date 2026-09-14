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Ronaldo übt Kritik

Geschmacklose Aktion! Empörung über „Wüsten“-Fans

Fußball International
14.09.2026 10:29
Cristiano Ronaldo forderte Maßnahmen nachdem einige Fans in Saudi-Arabien mit „Jota, Jota“-Rufen ...
Cristiano Ronaldo forderte Maßnahmen nachdem einige Fans in Saudi-Arabien mit „Jota, Jota“-Rufen für Empörung sorgten. Diogo Jota (oben rechts) und sein Bruder Andre Silva sind 2025 bei einem Autounfall ums Leben gekommen.(Bild: Krone-Collage/AFP/FAYEZ NURELDINE, AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die geschmacklosen „Jota, Jota“-Rufe einiger Fans in Richtung von Ruben Neves in der saudi-arabischen Pro League haben Empörung ausgelöst. Der portugiesische Fußball-Nationalspieler war beim Spiel seines Klubs Al-Hilal bei Al-Taawoun mit den auf Diogo Jota anspielenden Gesängen wiederholt provoziert worden. Der frühere Liverpool-Star war im Juli 2025 bei einem Autounfall zusammen mit seinem Bruder mit 28 Jahren ums Leben gekommen – und eng mit Neves befreundet.

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Neves, beim Begräbnis einer der Sargträger, reagierte auf die Rufe, indem er zum Himmel zeigte und den Fans sarkastisch applaudierte. Nach dem Spiel, das Al-Hilal mit 6:0 gewann, sagte er über die Fans: „Ich hoffe nur, dass sie später nicht zum Gebet gehen.“

Kritik von Ronaldo
In sozialen Medien war die Empörung groß, zu den größten Kritikern der Aktion gehörte Superstar Cristiano Ronaldo. „Die Liga muss Maßnahmen ergreifen und dieses Verhalten der Fans ahnden. Das ist kein Fußball mehr, und es muss Grenzen geben. Menschen, die sich so verhalten, sollten nie wieder Zutritt zu einem Stadion erhalten“, schrieb Ronaldo, der in der Liga für Al-Nassr spielt, in einem Kommentar bei Instagram.

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