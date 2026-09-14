Besonderer Wein: Die Rettung des Uhudlers

Ungewisse Zukunft

Die Verwendung von Direktträger- bzw. amerikanischen Rebsorten geht auf die Zeit nach der Reblaus zurück. Über Generationen wurde daraus eine eigenständige Weinkultur entwickelt, die bis heute mit den Winzerfamilien und der Landschaft im Landessüden verbunden ist. Doch vor zehn Jahren stand der Uhudler vor einer ungewissen Zukunft. Rodungen von Uhudler-Weingärten standen im Raum.