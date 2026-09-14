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Eberl warnt: „Dann kann es echt gefährlich werden“

Deutsche Bundesliga
14.09.2026 10:39
Sportvorstand Max Eberl fordert mehr Einsatz von den Bayern-Spielern.
Sportvorstand Max Eberl fordert mehr Einsatz von den Bayern-Spielern.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
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Von krone Sport

Ja, die Bayern haben gewonnen – aber von einer Machtdemonstration kann nach dem 2:1 gegen Aufsteiger Elversberg nicht gerade die Rede sein. Übermut könne schnell nach hinten losgehen, warnt auch Sportvorstand Max Eberl ...

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„Für uns ist die Lehre daraus: gewonnen – das ist das Allerwichtigste. Aber die Lehre daraus ist auch, dass es mit ein bisschen weniger auch echt gefährlich werden kann“, bilanzierte der 52-Jährige nach der Partie am Sonntag.

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Zwar hatte Lennart Karl die Gäste in der 26. Minute in Führung gebracht, in der zweiten Hälfte gelang Elversberg dank Maurice Krattenmacher (61.) der Ausgleich. In der 72. Minute war es schließlich Harry Kane, der die Bayern zum 2:1-Sieg schoss.

„Musst immer an deine 100 Prozent kommen“
Drei Punkte, die dem deutschen Rekordmeister zwischenzeitlich gar nicht so fix schienen. „Ob das Elversberg, Dortmund oder Real Madrid ist, du musst immer an deine 100 Prozent kommen! Das muss die Lehre sein“, forderte Eberl deshalb. 

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