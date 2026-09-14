85-Jähriger kracht mit Kleinwagen gegen Wohnmobil

Schrecklicher Unfall am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 85-jähriger Rentner aus Bayern krachte bei Söll (Bezirk Kufstein) mit seinem Kleinwagen gegen ein entgegenkommendes Wohnmobil. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Das verletzte Paar im Wohnwagen wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.