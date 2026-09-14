85-Jähriger kracht mit Kleinwagen gegen Wohnmobil

Schrecklicher Unfall am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 85-jähriger Rentner aus Bayern krachte bei Söll (Bezirk Kufstein) mit seinem Kleinwagen gegen ein entgegenkommendes Wohnmobil. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Das verletzte Paar im Wohnwagen wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.
Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der B178 Loferer Straße. Der 85-jährige Mann aus Bayern war mit seinem Pkw in Richtung Wörgl unterwegs, als er bei Söll aus bisher unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Wohnmobil kollidierte.
Das Wohnmobil wurde von einem 50-jährigen Einheimischen gelenkt. Eine 46-jährige Landsfrau befand sich als Beifahrerin im Fahrzeug.
Rentner mit Hubschrauber in Klinik
Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitt der 85-jährige Pkw-Lenker schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ in die Klinik Innsbruck geflogen.
Die beiden Insassen des Wohnmobils erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden mit der Rettung zur weiteren medizinischen Versorgung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Bundesstraße zwei Stunden gesperrt
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B178 im Unfallbereich für rund zwei Stunden gesperrt werden. Dadurch kam es zu Behinderungen.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Söll mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, die Besatzung des Notarzthubschraubers „Heli 3“ sowie Polizeistreifen aus Söll, Wörgl und Kufstein mit insgesamt drei Fahrzeugen.
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