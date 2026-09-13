Hofer ist neuer Bürgermeister von Deutschkreutz

Nach dem Rücktritt von Ex-ÖVP-Bürgermeister Andreas Kacsits im vergangenen April fand am Sonntag in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) eine außertourliche Bürgermeisterwahl statt. Das Rennen machte SPÖ-Kandidat Jürgen Hofer.
„Zunächst möchte ich mich bei allen Wählerinnen und Wählern recht herzlich bedanken, die das Wahlrecht angenommen haben und zur Wahl gegangen sind“, erklärte der neue SPÖ-Bürgermeister Jürgen Hofer in einer ersten Reaktion. Nicht einmal er selbst hatte damit gerechnet, gleich im ersten Wahldurchgang zu gewinnen: „Das ist natürlich ein wenig überraschend, weil bei drei Kandidaten eigentlich jeder davon ausgegangen ist, dass es zu einer Stichwahl kommen wird. Dies konnte ich zum Glück mit einem grandiosen Team und mit einer Familie, die zu 100 Prozent hinter mir steht, verhindern.“
Insgesamt nutzten 2426 Bürger aus Deutschkreutz ihr Stimmrecht, die Wahlbeteiligung belief sich damit auf 81,19 Prozent. Hofer erhielt 52,57 Prozent der Stimmen. Der ehemalige Landtagsabgeordnete Manfred Kölly (LBL) – er war bereits von 2002 bis 2021 Bürgermeister der Gemeinde Deutschkreutz gewesen – erreichte 27,35 Prozent und landete damit auf dem zweiten Platz. Eva Heidenreich (ÖVP) – sie ist Gemeindevorständin – kam auf 20,08 Prozent.
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