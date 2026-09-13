Hofer ist neuer Bürgermeister von Deutschkreutz

„Zunächst möchte ich mich bei allen Wählerinnen und Wählern recht herzlich bedanken, die das Wahlrecht angenommen haben und zur Wahl gegangen sind“, erklärte der neue SPÖ-Bürgermeister Jürgen Hofer in einer ersten Reaktion. Nicht einmal er selbst hatte damit gerechnet, gleich im ersten Wahldurchgang zu gewinnen: „Das ist natürlich ein wenig überraschend, weil bei drei Kandidaten eigentlich jeder davon ausgegangen ist, dass es zu einer Stichwahl kommen wird. Dies konnte ich zum Glück mit einem grandiosen Team und mit einer Familie, die zu 100 Prozent hinter mir steht, verhindern.“